В США заявили о быстром продвижении Российской армии

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине самыми быстрыми темпами с 2022 года. Об этом заявила газета The Washington Post (WP).

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Отмечается, что в августе и сентябре Российские войска продвигались в самом быстром темпе начиная с 2022 года. Украинские войска отступают «на десятки миль», а сама линия соприкосновения находится на грани разрыва, подчеркивает издание.

Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» объяснил скорость движения российских военных. По его словам, важную роль сыграла отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.