Мали обсуждет с «Росатомом» планы по строительству АЭС

Мали обсуждает с российской государственной корпорацией «Росатом» планы по строительству в стране АЭС.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Вы знаете, что в России только что была наша делегация, в составе которой были министр экономики и финансов и министр энергетики, они приняли участие в форуме «Росатома». Кроме того, они также обсуждают и рассматривают детали планов Мали и России по строительству атомной электростанции», — рассказал он.

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Дипломат подчеркнул, что Мали испытывает острую нехватку электроэнергии, а также добавил, что одна из российских компаний уже сотрудничает с государством в сфере солнечной энергетики. С какой именно компанией ведётся сотрудничество Диоп не уточнил.

Ранее в МИД Мали сообщили, что ценят оперативность в поставках вооружений из России.