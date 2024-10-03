В МИД оценили значение доклада ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами
Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года является лишь «проблеском сознания», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
По его словам, Москва не склонна верить в неожиданное «прозрение». Дипломат считает, что публикация данных о пытках Вооруженных сил Украины над российскими военнопленными связана со «спущенной сверху политической задачей осадить Киев, зарвавшийся в своих претензиях и требованиях к Западу».
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Посол отметил, что публикация данных о пытках должна заставить налогоплательщиков Запада задуматься о том, на чью поддержку направляются их налоги и почему они взяли на содержание режим убийц, мародеров и насильников.
Ранее УВКПЧ опубликовало документ, в котором сказано, что более половины опрошенных ООН военнопленных России на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников.