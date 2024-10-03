В МИД оценили доклад ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года является лишь «проблеском сознания», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

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По его словам, Москва не склонна верить в неожиданное «прозрение». Дипломат считает, что публикация данных о пытках Вооруженных сил Украины над российскими военнопленными связана со «спущенной сверху политической задачей осадить Киев, зарвавшийся в своих претензиях и требованиях к Западу».

В ООН опубликовали свидетельства пыток военнопленных РФ в украинском плену

Посол отметил, что публикация данных о пытках должна заставить налогоплательщиков Запада задуматься о том, на чью поддержку направляются их налоги и почему они взяли на содержание режим убийц, мародеров и насильников.

Ранее УВКПЧ опубликовало документ, в котором сказано, что более половины опрошенных ООН военнопленных России на Украине подвергались пыткам и что Киев продолжает давление на УПЦ и ее священников.