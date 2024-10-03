По каналам Интерпола не подтвердили готовность выдать России 32 человека

За первое полугодие текущего года по каналам Интерпола не подтверждена готовность выдачи в Россию 32 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра бюро Интерпола МВД России Валерия Калачева.

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По его словам, в основном это относится к странам Европейского союза. Власти некоторых государств Европы лишь усложняют жизнь своим гражданам, так как преступники вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, находятся на свободе, постоянно подвергая опасности граждан и их имущество, указал начальник.

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В прошлом году в Генпрокуратуре России сообщили, что несколько западных стран отказались удовлетворить 19 запросов РФ об экстрадиции граждан для уголовного преследования, в том числе обвиняемых в убийствах, мошенничестве и наркопреступлениях.