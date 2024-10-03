Генсек «Хезболлы» накануне гибели решил примириться с Израилем

Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла накануне своей гибели в Бейруте при ударе израильских ВС согласился на прекращение огня с Израилем, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире CNN. По его словам, об этом сообщили представителям США и Франции.

Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась. Мы проконсультировались с «Хезболла», [спикер парламента Ливана Набих] Берри проконсультировался с «Хезболла», и мы сообщили представителям США и Франции [о принятом решении], — отметил Бу Хабиб.

Ранее истребители израильских ВВС нанесли серию точечных ударов по центральным и южным районам Бейрута. Ракеты, как уточняется, были выпущены по центру медицинской службы шиитской организации «Хезболла» в квартале Эль-Башура. Кроме того, поступили сведения о налете на один из домов на улице Селима Саляма. Раскаты мощных взрывов были слышны по всему городу.

До этого стало известно, что бойцы «Хезболлы» впервые после начала израильской наземной операции вступили в бой с пехотой ЦАХАЛ. Столкновение произошло на юге Ливана в окрестностях населенного пункта Одайсе. В свою очередь в израильской армии объявили об ожесточенных боях в южной части ливанской территории. Местных жителей призвали воздержаться от поездок южнее реки Литани.