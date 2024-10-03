Маск заявил, что демократы хотят лишить граждан США права на свободу слова

Илон Маск считает, что Демократическая партия открыто пытается отобрать у граждан США право на свободу слова.

© Grzegorz Wajda/Global Look Press

"Демократическая партия открыто хочет отобрать у вас свободу слова под предлогом [борьбы] с тем, что они сочтут ненавистническими высказываниями", - написал он в среду на своей странице в X (ранее Twitter).

Маск поддержал идею относительно мигрантов

Ранее кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс назвал цензуру главной угрозой демократии в Соединенных Штатах. По мнению Вэнса, вице-президент Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост от Демократической партии, "хочет заставить людей замолчать и не высказывать свое мнение".