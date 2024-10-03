Планы Израиля по ответу Ирану раскрыли

Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность удара Израилем по проиранским формированиям и подразделениям Корпуса стражей исламской революции Ирана в Йемене и Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

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Это может стать ответом на иранский ракетный обстрел территории Израиля. США скорее предпочтет ограниченный ответ Израиля на ракетный обстрел.

Байден не поддержал идею ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

При этом теперь у американского президента Джо Байдена может быть гораздо меньше возможностей влиять на ход событий на Ближнем Востоке ввиду неспособности Вашингтона успешно урегулировать нестабильность в регионе.