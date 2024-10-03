В Германии намерены ужесточить правила получения пособий по безработице

Правительство ФРГ приняло решение об ужесточении правил получения пособия по безработице, сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

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Нарушителям, в том числе украинским беженцам, грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Санкции грозит тем, кто будет отказываться от работы или пропускать назначенные приемы в центре трудоустройства. Инициатива начнет действовать с 1 января 2025 года.

Германия пошла на радикальный шаг

В случае отказа от трудоустройства без причины пособие может быть сокращено на 30% в последующие три месяца. Кроме того, уменьшатся послабления при жилищно-коммунальных расходах. Сокращение пособий коснется также тех, кто зарабатывает без официального трудоустройства.

При этом бывшие получатели пособий после длительной безработицы могут рассчитывать на премию размером в 1000 евро по истечении года с момента трудоустройства. Также планируется ускорить процесс трудоустройства иностранных граждан, связав процессы интеграции с обучением на рабочих местах.

Ранее немецкие политики призвал отменить пособие по безработице для вынужденных переселенцев из Украины. Ежемесячная выплата на одного человека составляет до 563 евро и предоставляется украинцам наравне с бесплатными медицинскими услугами и проживанием в соцжилье на время прохождения интеграционных и языковых курсов. Переход к обычным выплатам в 460 евро, которые полагаются всем прочим беженцам, позволил бы стимулировать украинских граждан к трудоустройству. Это, в свою очередь, положительно сказалась бы на рынке труда на фоне нехватки рабочей силы в Германии.

По последним данным, в стране зарегистрировано свыше 1,65 миллиона получивших убежище украинских граждан.