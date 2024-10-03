Байден выступил против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль, передает ТАСС.

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«Ответ - нет», — сказал Байден, отвечая на вопрос, поддержал бы он такой ответ Израиля.

Он отметил, что США будут обсуждать с Израилем их дальнейшие шаги.

Госдеп отговаривает Израиль от возможных ударов по ядерным объектам Ирана

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон признает право страны на ответные действия против Ирана, но он должен быть пропорциональным.

Вечером 1 октября израильская армия сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана с применением более 100 ракет. На всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога. Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа.

Ранее жительница Израиля рассказала о ракетной атаке Ирана.