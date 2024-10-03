Маск поддержал идею относительно мигрантов

Бизнесмен Илон Маск поддержал идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно отправки нелегальных мигрантов в центр Брюсселя. Об этом основатель компании SpaceX написал на своей странице в социальной сети X.

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«Хорошая идея», — написал Маск.

Орбан пообещал отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

В августе глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш сказал, что если Брюссель хочет принимать мигрантов, то Будапешт будет их «отправлять туда». Представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер заявила, что реализация этого обещания нарушило бы законы Евросоюза.

До того Гуйяш заявил, что Венгрия не станет подчиняться финансовому шантажу со стороны Евросоюза и не изменит свою миграционную политику. Он подчеркнул, что решение европейского суда оштрафовать венгерское правительство на 200 миллионов евро по обвинению в нарушении прав приема беженцев является несправедливым и оскорбительным.