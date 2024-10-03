Стало известно о планах Канады создать альянс против России

Канада и ряд стран Северной Европы работают над созданием альянса, целью которого будет сдерживание России и КНР в Арктическом регионе. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

© РИА Новости / Валерий Мельников

«Долгое время Канада думала, что мы защищены своей географией. Но теперь нам нужно считаться с тем, что мы страна, которая сталкивается с Россией, и из-за изменения климата все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай», — сказала министр иностранных дел Канады Мелани Джоли в беседе с агентством.

Посол Степанов: Россия ответит на новые санкции Канады по принципу взаимности

Глава канадского МИД отметила, что встретилась с коллегами из Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. В ходе переговоров стороны решили изучить пути создания «диалога по безопасности в Арктике».

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что разведанные запасы нефти в Арктике составляют порядка 17 миллиардов тонн.