Врач Чавес признал вину по делу о смерти актера Мэттью Перри

Калифорнийский врач Марк Чавес в среду, 2 октября, признал себя виновным в незаконном распространении кетамина в деле о смерти актера Мэттью Перри. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет The Sun.

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Причина смерти, по результатам судебно-медицинской экспертизы, — передозировка кетамина.

По данным газеты, Чавес несколько месяцев назад подписал соглашение с прокуратурой, в котором согласился признать себя виновным. Сегодня он признал свою вину официально, в зале федерального суда.

Адвокат доктора Мэтью Биннингер сообщил ранее, что его клиент «невероятно раскаивается» и всеми силами «пытается исправить причиненное зло».

Личный помощник Перри, Кеннет Ивамаса, также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью распространения кетамина, повлекшего смерть. Он признался, что неоднократно вводил Перри препарат, при том, что не имел никакого медицинского образования.

Другой врач, обвиняемый по этому делу, доктор Сальвадор Пласенсия, не признал себя виновным, как и соответчик Джасвин Сангха, которая, по словам властей, была незаконным поставщиком препарата и была известна как «королева кетамина».