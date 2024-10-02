Эксперты спрогнозировали возможный ответ Израиля на атаку Ирана

Наиболее вероятным ответом Израиля на атаку Ирана может стать удар по нефтегазовым объектам. Об этом в беседе с «Коммерсантъ» сообщили опрошенные эксперты.

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В газете напомнили, что ранее израильский кабинет безопасности решил дать ответ Ирану. Об этом также заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, заявив, что «Тегеран заплатит». Однако до сих неизвестно, как именно ответит Израиль. Среди вариантов атака на военные базы, нефтегазовую структуру, ядерные объекты и точечные ликвидации руководства Ирана. Согласно информации Axios, Израиль планирует отвечать в одиночку, но хочет координировать свои планы с США на случай повторных ударов со стороны Тегерана. При этом уже известно, что Вашингтон выступил резко против сценария с атакой на ядерные объекты и пытается отговорить от него Тель-Авив.

«Белый дом не заинтересован в эскалации из-за предстоящих в ноябре президентских выборов. Потому вряд ли США согласуют удары по ядерным объектам. Израиль наверняка будет планировать нанесение ударов по иранским военным базам. Однако не исключено, что целью станут и нефтегазовые объекты Исламской Республики. Такая атака спровоцирует всплеск цен на энергоносители, что накануне выборов опять же невыгодно демократам, команде Байдена. Но в последнее время Нетаньяху часто действовал без особой оглядки на Белый дом», — указала эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.

Израильский эксперт по Ирану Владимир Месамед также считает, что наиболее вероятным ответом Израиля станет удар по нефтяной отрасли, чтобы «поставить Иран на колени и привести его к экономическому краху».

Напомним, что ночью 1 октября Иран совершил массированную атаку, выпустив по целям на территории Израиля порядка 400 ракет различных типов. В Тегеране назвали атаку ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс». Приказ ударить по Израилю отдал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. После атаки МИД Ирана призвал Совбез ООН «предотвратить новые угрозы» со стороны Израиля. Кроме того в «Хезболле» предупредили, что ответный удар Тель-Авива может привести к «тотальной войне со всеми фронтам Оси сопротивления».