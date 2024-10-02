Маск оценил идею Орбана по отправке мигрантов в Брюссель

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что он отправит нелегальных мигрантов из своей страны в центр Брюсселя, если Евросоюз не компенсирует ему расходы на охрану границ альянса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Маска в социальных сетях.

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По словам Маска, это является «хорошей идеей».

«Хорошая идея», — прокомментировал он слова Орбана.

Напомним, что ранее Орбан заявил, что отправит в Брюссель нелегальных мигрантов из Венгрии, если Евросоюз продолжит оказывать на него давление, а также не компенсирует ему расходы на охрану границ альянса. Отметим, что ранее с такой же угрозой выступил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш.