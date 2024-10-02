Генсек НАТО дал обещание Блинкену

Вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном пообещал ему улучшить распределение расходов стран альянса. Об этом сообщает ТАСС.

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Также он пообещал оказывать «мощную помощь Украине и углублять наши связи с партнерами». Это был первый телефонный звонок Рютте Блинкену в должности генсека Североатлантического альянса.

Ранее Рютте поддержал удары украинской армии вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Рютте стал 14-м генсеком НАТО

Марк Рютте стал 14-м генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные десять лет.