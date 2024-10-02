Харрис опережает Трампа по популярности в колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис обходит своего соперника от республиканцев Дональда Трампа на один процентный пункт по популярности в семи колеблющихся штатах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитического портала Cook Political Report.

Значительная часть опрошенных (49%) заявила, что готова поддержать Харрис на выборах. За Трампа намереваются проголосовать 48% респондентов.

На вопрос о том, кто из двух кандидатов с большей вероятностью нанесет вред США в долгосрочной перспективе, 50% участников опроса ответили, что это — Трамп и 50%, что — Харрис.

Опрос проводился с 19 по 25 сентября среди 2941 вероятных избирателей из колеблющихся штатов Аризона, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Невада, Пенсильвания и Висконсин.

Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты

Ранее аналитики William Hill сообщили, что Харрис может победить Трампа в ряде колеблющихся штатов, шансы на победу в любом из них очень высоки. Вместе с тем, заметили они, вероятность победы во всех семи штатах равна всего 2%.