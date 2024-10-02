Орбан пообещал отправить нелегальных мигрантов в Брюссель

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что может отправить нелегальных мигрантов в Брюссель, если Евросоюз продолжит давить на Будапешт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Орбана в социальных сетях.

По словам Орбана, он отправит нелегальных мигрантов из Венгрии в столицу Бельгии, если Евросоюз не компенсирует ему расходы на охрану границ альянса, а также продолжить оказывать на него давление. При этом, с похожей угрозой ранее выступил глава администрации Орбана Гергей Гуйяш.

«Если Брюссель продолжит настаивать на своем решении наказать нас за защиту границ ЕС, они могут получить то, что хотят. Мы доставим нелегальных мигрантов, которые ломятся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя», — заявил Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Европа скоро выступит за урегулирование конфликта на Украине.