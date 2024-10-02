Госдеп оценил решение Израиля объявить Гутерриша персоной нон грата

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер прокомментировал решение Израиля объявить персоной нон грата генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление он сделал во время брифинга с журналистами. По словам Миллера, Белый дом находит такое решение контрпродуктивным.

«Мы не находим этот шаг в каком бы то ни было аспекте продуктивным», — заявил он.

Напомним, что ранее пресс-служба МИД Израиля заявила, что министр иностранных дел страны Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата. Таким образом, генсеку ООН будет запрещен въезд в Израиль. Такое решение, по словам Исраэля Каца, было принято из-за отсутствия осуждения атаки Ирана на Израиль со стороны Гуттериша.