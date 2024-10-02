Президент Ирана пообещал жесткий ответ Израилю в случае атаки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст жесткий ответ в случае атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга после встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По словам Пезешкиана, дальнейшая эскалация конфликта между Ираном и Израилем не в интересах в том числе стран Европы и США. При этом он также обвинил Израиль в «расширении круга насилия». Иран же, по словам Пезешкиана, не стремится к войне, но вынужден реагировать на действия Израиля.

«Мы ответим сильнее и жестче, если Израиль ответит нам», — заявил он.

Ранее постпред Израиля при ООН заявил, что время призывов к деэскалации на Ближнем Востоке прошло.