Глава Генштаба Израиля анонсировал ответный удар по Ирану

Генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом
Израиль ответит на ракетную атаку со стороны Ирана, израильские военные способны атаковать любую точку на Ближнем Востоке. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, слова которого передает пресс-служба военного ведомства еврейского государства.
«Мы ответим, мы знаем, как определять местонахождение важных целей, мы знаем, как наносить точные и мощные удары», — заявил он.
Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Позже американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Иран от дальнейших действий, направленных против Израиля и США.
Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана
Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что США наряду с Израилем продумывают варианты ответа на недавнюю атаку Ирана по израильской территории.