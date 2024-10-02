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Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными, заявил на брифинге президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана
© globallookpress.com

Журналисты попросили американского лидера разъяснить позицию США после масштабной ракетной атаки Ирана на израильские военные объекты. В частности, они призвали Байдена сообщить, считает ли он целесообразным нанесение Израилем ударов по иранским ядерным объектам.

«Ответ — «нет» [не считает]», — пояснил Байден.

Президент США отметил, что в ближайшее время планирует переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с тем, чтобы обсудить текущую ситуацию.

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Байден уточнил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Тегерана.