Байден выступил против нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными, заявил на брифинге президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили американского лидера разъяснить позицию США после масштабной ракетной атаки Ирана на израильские военные объекты. В частности, они призвали Байдена сообщить, считает ли он целесообразным нанесение Израилем ударов по иранским ядерным объектам.

«Ответ — «нет» [не считает]», — пояснил Байден.

Президент США отметил, что в ближайшее время планирует переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с тем, чтобы обсудить текущую ситуацию.

США поддержали сдержанный ответ Израиля на атаку Ирана

Байден уточнил, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Тегерана.