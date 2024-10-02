В Польше задержали двух католических священников по обвинению в педофилии

Двух католических священников задержали в польском городе Сосновец на юге страны, им предъявлены многочисленные обвинения в педофилии. Об этом сообщил агентству PAP представитель окружной прокуратуры в Сосновце Бартош Килиан.

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По его словам, двое священников из Сосновецкой епархии были задержаны 1 октября. Прокуратура им предъявила в общей сложности более десятка обвинений в совершении сексуальных преступлений в отношении детей. Один из священнослужителей был арестован на три месяца, второй будет находиться под полицейским надзором с запретом нахождения в местах скопления несовершеннолетних. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Еще один бывший служитель той же епархии был задержан по подозрению в мошенничестве, ему грозит до восьми лет тюремного заключения, отмечает PAP.

Проблема педофилии среди католических священников стала подниматься в 1990-х годах, но реальные меры для предотвращения или наказания этих преступлений тогда не принимались. Нынешний Папа Римский Франциск признал не только наличие проблемы, но и то, что до сих пор католическая церковь делала недостаточно, чтобы ее решить. Большинство преступлений, а также факты их сокрытия со стороны церковного руководства относятся к понтификату поляка Иоанна Павла II (1920-2005).