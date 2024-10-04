Трамп назвал «безумием» заявление Байдена об Израиле и Иране

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что он выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана. В беседе с Fox News он назвал такое развитие событий «безумием» и «неправильным ответом».

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«Я имею в виду, это самая безумная вещь, которую я когда-либо слышал. Это самый большой риск, с которым мы сталкиваемся. Самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, — это ядерный», — сказал Трамп.

По его словам, Байден «сделал неправильный ответ».

«Это был самый безумный ответ, потому что, знаете что? Скоро у них будет ядерное оружие. И тогда у нас возникнут проблемы», — указал он.

3 октября США Джо Байден выступил против идеи нанесения Израилем ударов по ядерным объектам на иранской территории. Об этом он заявил журналистам после обсуждения с лидерами «Большой семерки» новых санкций против Ирана в связи с атакой на Израиль.

Байден раскрыл план ответного удара Израиля по Ирану

Американский президент подчеркнул, что Вашингтон признает право страны на ответные действия против Ирана, но ответ должен быть пропорциональным.