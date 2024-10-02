В США активно обсуждают поставки Украине дальнобойных ATACMS

Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии «активного обсуждения». Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает «РИА Новости».

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Он указал, что не может пока сообщить ничего конкретного, но данный вопрос «сейчас активно обсуждается». При этом Кэмпбелл признал, что, в конечном счете, вопрос об урегулировании конфликта на Украине придется «решать за столом переговоров».

«Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на этот счет станет возможным», — добавил он.

Напомним, что в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы.