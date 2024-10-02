В США активно обсуждают поставки Украине дальнобойных ATACMS

В США заявили об «активном» обсуждении поставок Украине дальнобойных ATACMS
Вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS находится в стадии «активного обсуждения». Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, передает «РИА Новости».
Он указал, что не может пока сообщить ничего конкретного, но данный вопрос «сейчас активно обсуждается». При этом Кэмпбелл признал, что, в конечном счете, вопрос об урегулировании конфликта на Украине придется «решать за столом переговоров».
«Мы надеемся, что в будущем удастся прийти к ситуации, когда какое-то дипломатическое взаимодействие на этот счет станет возможным», — добавил он.
Напомним, что в РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы.