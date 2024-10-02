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Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине

Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования геополитического кризиса вокруг Украины.

Госдеп выразил надежду на скорые переговоры по Украине
© РИА Новости
"В конечном счете, думаю, есть осознание, что часть этого потребуется решать за столом переговоров. И надежда будет на то, что в какой-то момент в не столь отдаленном будущем мы обнаружим себя ведущими дипломатическое взаимодействие какого-то рода", - заявил, комментируя ситуацию вокруг Украины, первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в Фонде Карнеги (организация признана в России иноагентом и включена в перечень нежелательных НПО).

Никаких деталей первый замглавы внешнеполитического ведомства США не привел.

Кэмпбелл добавил, что украинский конфликт оказывает влияние как на Европу, так и на Индо-Тихоокеанский регион. "И я скажу, что это говорит о том, что ставки для нас достаточно высоки, и мы не можем позволить себе неоптимальный исход, при котором Россия или Китай придут к выводу, что такой опыт может быть повторен где-либо еще", - утверждал дипломат.

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