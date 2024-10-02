ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — взяло на себя ответственность за теракт на юге Тель-Авива вечером 1 октября. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Бригады "Аль-Кассам" взяли на себя ответственность за операцию "Яффа", которая привела к гибели семи сионистов и ранению еще 16», — говорится в заявлении ХАМАС.

Напомним, что 1 октября на юге Тель-Авива два террориста с автоматическими винтовками М-16 вошли в трамвай и открыли огонь по пассажирам. Затем они вышли из него и стали стрелять по прохожим на проспекте Иерусалима Тель-Авив-Яффо. В результате действий террористов семь человек погибли, еще 16 получили ранения разной степени тяжести.

Известно, что среди погибших были граждане Греции и Молдавии, пострадавших — Белоруссии и Украины. Одного из участников теракта ликвидировали на месте, второй — получил тяжелое ранение.