СМИ: Али Хаменеи предупредил Насруллу о планах Израиля по его убийству

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи за несколько дней предупредил генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу о планах Израиля по его убийству в Бейруте. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, Хаменеи отправил послание Насрулле и попытался убедить его уехать из Ливана в Иран сразу после серии взрывов пейджеров в Ливане 17 сентября. В послании иранский лидер сослался на доклады разведки, согласно которым у Израиля есть свои агенты в "Хезболлах" и он планирует ликвидировать Насруллу, сообщил иранский чиновник.

Агентство пишет, что послание передал замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббас Нилфорушан, который также погиб в результате израильского удара по Бейруту 27 сентября. Насрулла не стал покидать Ливан, так как был уверен в своем окружении и собственной безопасности.

По данным Reuters, смерть Насруллы повлекла за собой тщательные расследования в Иране в отношении высокопоставленных членов КСИР и сотрудников органов безопасности из-за опасений, что "Моссад" мог проникнуть в их ряды.

23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований шиитского движения "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило его гибель и пообещало продолжить противостоять Израилю. В ночь на вторник израильская армия объявила о проведении ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве движений ХАМАС, "Хезболлах" и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели, Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена.