Постпред Израиля в ООН: время призывов к деэскалации прошло

Постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил, что время призывов со стороны международного сообщества к деэскалации на Ближнем Востоке подошло к концу. Об этом пишет ТАСС.

Иранские военные во вторник, 1 октября, нанесли мощный ракетный удар по Израилю. В Тегеране отметили, что намеченные цели удалось поразить.

«Они [Иран] не беспокоятся о жизни, не уважают собственную религию, нанося удары без предупреждения по мусульманам. Время пустых призывов к деэскалации подошло к концу», — отметил постпред.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится «в разгаре тяжелой войны против иранской оси зла», которая стремится ее уничтожить.

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По его словам, правительство победит в этой войне, вернет заложников из сектора Газа, даст возможность жителям севера вернуться в свои дома на границе с Ливаном, «гарантирует вечность Израиля».