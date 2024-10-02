ООН «понизила» шефа ВГТРК за неудобные вопросы Зеленскому

Секретариат ООН понизил уровень аккредитации шефу нью-йоркского бюро ВГТРК Валентину Богданову, сообщила пресс-служба радиостанции. Там указали, что журналист «нарушил правила доступа СМИ». При этом в публикации отмечается, что Богданов всего лишь задавал вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

В сообщении организации утверждается, что Богданов нарушил правила доступа СМИ, но не указаны конкретные пункты, которые якобы нарушил журналист, — сообщили в пресс-службе.

Глава Дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров сообщил РИА Новости, что любые вопросы, заданные Зеленскому российским журналистом, «страшны», а ответы на них невозможны. По его словам, поэтому на Западе пытаются сделать все, чтобы уничтожить саму возможность озвучивать вопросы представителям СМИ из РФ.

Для них невозможна ситуация, что российский журналист эти вопросы может задавать, для них невыносима ситуация, что они не могут отвечать публично на эти вопросы, — отметил Федоров.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что власти США нарушили право на свободу слова, понизив уровень аккредитации Богданову. По его словам, такое решение стало очередным политическим шагом против российских представителей СМИ за рубежом.