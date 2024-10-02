Шольц оценил возможность запрета «Альтернативы для Германии»

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в ходе общения с гражданами в городе Шверин, что запрет правой партии «Альтернатива для Германии» в настоящее время маловероятен. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что 37 депутатов нижней палаты парламента Германии (Бундестага) намерены инициировать обращение в конституционный суд для запрета АдГ.

«Когда делаются такие вещи, всё должно быть тщательно подготовлено. Поэтому я думаю, что сейчас это не стоит в повестке», — отметил Шольц.

По его словам, подобные попытки предпринимались и ранее, но завершались неудачей. Он добавил, что соответствующие органы должны продолжить наблюдение за деятельностью партии.