Гутерриш назвал число жертв в Ливане за год

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал число жертв в Ливане за последний год. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку Гутерриш заявил, что с октября 2023 года в Ливане погибло более 1700 человек. Он также уточнил, что среди них 194 женщины и 100 детей.

«С октября 2023 года более 1700 были убиты в Ливане, в том числе более 100 детей и 194 женщины», — рассказал Гутерриш.

Ранее Ливан призвал ООН обеспечить воздушный гуманитарный коридор.