Новый премьер Японии заговорил о мирном договоре с Россией

Японские власти сохраняют курс на заключение мирного договора с Россией.

Об этом во время выступления в парламенте сказал новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба, пишет ТАСС.

Политик отметил, что отношения стран находятся «в тяжёлом состоянии».

Но, несмотря на это, Япония намерена «решить территориальную проблему и заключить мирный договор», сказал Исиба.

Ранее в Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя доклад коллег из Японии о якобы «незаконной оккупации» Южных Курильских островов, отметила, что российский суверенитет над этими территориями неоспорим и не подлежит обсуждению.