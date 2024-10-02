Польша получила доклад по крушению Ту-154 Качиньского

Международные эксперты передали Польше доклад по крушению Ту-154 президента Леха Качиньского. Об этом сообщает журнал Newsweek Polska со ссылкой на министра юстиции страны Адама Боднара.

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«К нам уже поступила комплексная оценка от международной группы экспертов по расследованию катастрофы под Смоленском», — заявил Боднар.

Он пояснил, что национальная прокуратура Польши получила 700-страничный доклад, который в данный момент проходит процесс перевода на польский язык.

До этого официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак заявил, что экспертизы не подтвердили факта взрыва на борту польского самолета Ту-154, который разбился под Смоленском в 2010 году.

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10 апреля 2010 года пассажирский самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск. Находившаяся на борту делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским должна была принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Лайнер при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы, перевернулся более чем на 180 градусов и упал на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились семь членов экипажа и 89 пассажиров. В результате крушения никто из них не выжил.