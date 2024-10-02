Украина осудила атаку Ирана на Израиль

Киев решительно осуждает ракетную атаку Ирана на Израиль, которая произошла 1 октября. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram МИД Украины.

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«МИД Украины решительно осуждает массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года. Мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак», — говорится в публикации.

Киев также призвал не допустить перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну.

Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 баллистических ракет. Это произошло через сутки после того, как армия обороны Израиля начала наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане.