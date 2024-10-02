Гутерреш: силы ООН останутся на своих позициях в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Временные силы ООН останутся на своих позициях в Ливане, несмотря на эскалацию ситуации в регионе.

«Миротворцы ВСООНЛ остаются на своих позициях, и флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на просьбу Израиля о передислокации», — цитирует слова Гутерреша на срочном заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку РИА Новости.

Генсек всемирной организации поблагодарил военный и гражданский состав Временных сил ООН в Ливане.

Ранее МИД Израиля объявил Генсека ООН персоной нон грата.

Вечером 1 октября Иран нанёс ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы», а также замглавы Корпуса стражей Исламской революции.

Армия Израиля пригрозила, что атака Ирана будет иметь последствия.