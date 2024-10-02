Пашинян отказал оппозиции в ознакомлении с проектом мирного договора с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что запретил оппозиции ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном. Lenta.ru

«Я дал вам возможность ознакомиться с документом, после этого начали рассказывать сказки нашему обществу. Я запретил давать вам эту возможность и правильно сделал», — сказал он. ТАСС

По словам политика, обнародовать документ в настоящий момент некорректно с точки зрения дипломатии. Тем не менее отмечается, что власти в своих публичных выступлениях уже раскрывали суть мирного договора в том или ином виде. News.ru