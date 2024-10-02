Министр обороны Украины высказался об отставке Буданова*

Отставка руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) не обсуждается, заявил глава военного ведомства Руслан Умеров.

Об этом Telegram-канал "Страна.ua" сообщает со слов депутата Верховной рады Юрия Мисягина.

"Не обсуждается", - ответил министр на вопрос депутатов на заседании оборонного комитета Рады.

Разговоры об отставке главы ГУР идут не первую неделю. В сентябре Умеров уволил двух заместителей Буданова, не поставив того в известность.

Затем появилась информация о планах главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака отправить Буданова за границу в качестве посла, как ранее было сделано с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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Позже украинское издание NV сообщило о скорой отставке Буданова и даже назвало имя потенциального преемника.