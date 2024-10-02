Шольц намерен баллотироваться на пост канцлера в 2025 году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на федеральных выборах 2025 года.

"Мои амбиции довольно велики. Я хочу снова сделать то, чего никто не ожидал от меня за год до последних федеральных выборов: моей победы на выборах", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин. "И я также вполне уверен в себе", - подчеркнул он.

Выборы в Бундестаг (парламент ФРГ) пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, выбран новый канцлер. Шольц ранее неоднократно заявлял о желании снова выставить свою кандидатуру в канцлеры от СДПГ. В то же время его партия на прошедших 1 сентября выборах в Саксонии и Тюрингии получила лишь 7,3% и 6,1% голосов соответственно. В Тюрингии это худший результат, который СДПГ когда-либо показывала на земельных выборах в ФРГ.

Кандидатом от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является Фридрих Мерц. Согласно последним опросам, совокупный рейтинг всех правящих партий (СДПГ, "зеленые" и свободные демократы) меньше, чем рейтинг блока ХДС/ХСС.