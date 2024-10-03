Кабмин Японии выразил сожаление из-за слов Захаровой

Слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что российская сторона отклонила демарш Японии с обвинениями в нарушении ее воздушного пространства российским самолетом, вызывают крайнее сожаление. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

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"Указанные вами высказывания говорят о том, что российская сторона не отнеслась серьезно к протесту японской стороны - это вызывает крайнее сожаление", - отметил он на просьбу журналистов прокомментировать слова Захаровой.

Хаяси также подчеркнул, что японская сторона на фоне высказываний официального представителя МИД РФ еще раз донесла до российской стороны свою позицию о случившемся и вновь "потребовала не допустить повторения подобных инцидентов".

Захарова: РФ отклонила демарш Японии из-за мнимого нарушения воздушного пространства

Ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что российская сторона отклонила демарш Японии по якобы произошедшему инциденту с российским самолетом у японских границ.

"Японская сторона по дипломатическим каналам пыталась выразить нам протест по данной теме. Демарш был отклонен российской стороной. Никакой информации, подтверждающей его обоснованность, у нас нет", - сказала она, комментируя ситуацию с российским военным самолетом, который якобы нарушил границы Японии и был замечен у острова Хоккайдо.

Захарова отметила, что российская сторона указала на контрпродуктивность политизации официальным Токио подобных вопросов, которые "должны обсуждаться по соответствующим компетентным каналам".

Японское министерство обороны утверждает, что 23 сентября истребители F-35 поднимались в воздух из-за российского Ил-38, который находился в районе Хоккайдо. По версии японской стороны, самолет в период с 13:00 до 15:00 по местному времени (с 07:00 до 09:00 мск) якобы трижды заходил в воздушное пространство Японии, каждый раз проводя в нем порядка минуты. Кроме того, японские F-35 впервые использовали ИК-ловушки.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.