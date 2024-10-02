Исследователь экономики из Каира Ахмед Адель заявил, что жителей Украины может «спасти от тяжелой зимы» готовность к миру Владимира Зеленского. Об этом Адель написал в своей в статье для издания InfoBRICS.

По мнению Аделя, власти Украины опасаются холодного времени года из-за проблем с электроснабжением. Он также добавил, что это сильно деморализует украинцев, при том даже тех, которые выступают против переговоров с Россией.

«Только готовностью Зеленского достичь мира с Москвой можно избежать тяжелой зимы для украинцев, но политик никак серьезно не намекает на то, что он хочет этого добиться», — заявил он.

Ранее испанская газета El Pais заявила, что Зеленский начал готовиться к мирным переговорам с Россией.