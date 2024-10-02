Новый глава МИД Японии заявил о переходе мира к противостоянию

Новый глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что мир идет от раскола к противостоянию. Его слова приводит «РИА Новости».

Ивая отметил, что в таком мире японская дипломатия «сфокусирована на сотрудничестве и гармонии».

«Хочу вместе с вами выполнить эту работу», — добавил он на церемонии по передаче поста главы МИД Японии от своей предшественницы Еко Камикавы.

Напомним, что до назначения на должность министра иностранных дел Ивая руководил Минобороны Японии. На новый пост он был назначен вчера, 1 октября.