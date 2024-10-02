Шольц призвал создать условия для конференции с участием России и Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что западным странам пора задуматься о создании условий для проведения конференции по урегулированию конфликта на Украине, в которой смогут принять участие как Киев, так и Москва. Газета.Ru

"<...> Нам сейчас нужна конференция, <...> в которой примут участие Украина и Россия. И мы должны создать для этого условия", - сказал Шольц в ходе общения с гражданами в городе Шверин. ТАСС

Ранее Шольц уже заявлял, что необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее, в связи с чем нужно провести еще одну конференцию по украинскому кризису. News.ru