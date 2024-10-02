Сокращение объемов военной помощи для Украины станет единственным вариантом завершения конфликта в случае, если ее власти не примут стратегию по прекращению столкновения. Об этом заявил обозреватель из США Кристофер Чиввис. Ura.Ru

По его словам, если Украина не готова к реалистичным срокам и безопасному прекращению конфликта, то сокращение поддержки может быть единственным способом избежать его дальнейшей эскалации. Чиввис подчеркнул, что такое решение будет принято независимо от желания Демократической партии США продолжать финансирование Киева. runews24.ru

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что Владимир Зеленский в ходе визита в США готов обсудить план, который включает согласие Украины на прекращение огня на отдельных участках фронта. Российская газета