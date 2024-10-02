Премьер Грузии обвинил посольство США в манипуляциях

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил в манипуляциях посольство США, которое в среду поддержало неправительственную организацию «Свободные выборы», намеренно фальсифицировавшую параллельные подсчеты голосов на выборах в парламент четыре года назад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Посольство США заявило, что ошибка НПО в подсчетах по сравнению с официальными составила 1,8% и затем была исправлена, поэтому правящая «Грузинская мечта» не должна концентрировать на этом внимание перед предстоящими выборами в парламент 26 октября.

Глава правительства на пресс-конференции сказал, что позиция американской дипломатической миссии является «грубой манипуляцией и не демонстрирует истину».

«Речь идет не о 1,8%, а о 2,5%, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Это 50 тыс. голосов, то есть «Грузинскую мечту» «Справедливые выборы» обвинили в подтасовке на 50 тыс. голосов. После этого радикалы хотели устроить в Грузии революцию».

Премьер-министр призвал посла США Робин Данниган обратить внимание на эту манипуляцию, которую мог устроить «сотрудник посольства».

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Сенат и Конгресс США расследовать возможную причастность официальных лиц этой страны к попытке местной НПО «Справедливые выборы» в 2020 году объявить выборы в парламент сфальсифицированными и на этом фоне устроить революцию в Грузии.