Помпео заявил, что Трамп уже начал переговоры по Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уже начал вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в одном из лондонских аналитических центров.

"Он уже ведет переговоры. При том, что он может проиграть выборы и не вернуться к власти. Но есть шанс, что он победит, поэтому он уже посылает сигналы миру", - отметил Помпео, комментируя высказывания Трампа о том, что он может закончить конфликт на Украине еще до инаугурации в случае победы на выборах президента США в ноябре.

В то же время бывший госсекретарь, работавший в администрации Трампа, высказал мнение, что "США и Евросоюз сделали недостаточно для Украины". В этой связи он призвал действующего американского президента Джо Байдена снять ограничения на нанесение Украиной ударов западными дальнобойными ракетами по целям в глубине российской территории. По его словам, применение такого оружия против РФ не повлечет за собой эскалацию конфликта.

Помпео также подчеркнул, что западные санкции против РФ оказались неэффективными. В частности, он обратил внимание на то, что российская экономика растет быстрее, чем экономика Великобритании или США.