Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты

В США состоялись дебаты кандидатов на пост вице-президента страны: республиканца Джея Ди Вэнса (напарника Трампа) и демократа Тима Уолза (из команды Камалы Харрис).
Вэнс выступил лучше ожиданий избирателей и упрочил позиции Трампа по котировкам. Букмекеры снизили коэффициент на Дональда с 2.05 до 1.91. Столько же дают на Харрис, при этом ранее ее шансы оценивались в 1.79.
Также в линии есть ставки на то, что президентом станет Вэнс (коэффициент 67.00), Уолз (150.00), Мишель Обама (101.00) или Роберт Кеннеди-младший (251.00).
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