Пока вы не уснули: новая должность Медведева и объявление Гутерриша персоной нон грата

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Медведев получил новую должность

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров ПАО «Ростелеком». Об этом пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что состоялось первое заседание нового состава совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 16 сентября 2024 года.

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Израиль объявил генсека ООН персоной нон-грата

Глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в страну. Об этом сообщает Ynet.

Ynet назвала решение Каца «крайне необычным дипломатическим шагом». Издание отмечает, что решение было принято из-за комментария Гутерриша, в котором тот «не упомянул Иран и не осудил его агрессию однозначно».

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В ЦБ признали, что поднимать ключевую ставку надо было раньше

Данные по инфляции в стране показывают, что Банку России следовало раньше начать повышать ключевую ставку, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

По его словам, совет директоров ЦБ допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

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Блиновская закрыла весь долг по НДФЛ перед налоговой

Юристы блогера Елены Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), составлявший более 320 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ивана Морозова, одного из юристов Блиновской.

По словам юриста, Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей.

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Орбан дал прогноз по урегулированию конфликта на Украине

Все европейские страны в скором времени выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира", - сказал он на видеозаписи, опубликованной в X (ранее Twitter) госсекретарем по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтаном Ковачем.

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Маск назвал возможную победу Камалы Харрис на выборах наказанием

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не вынесет четырех лет пребывания Камалы Харрис на посту президента США, если она победит на выборах главы государства в ноябре. Как пишет РИА Новости, об этом он написал на своей странице в X.

Миллиардер признался, что не сможет «видеть и слушать» Харрис и кандидата в вице-президенты США от демократов Тима Уолца, назвав их возможную победу «жестоким и необычным» наказанием.

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Швейцарский верховный суд отклонил апелляцию Валиевой

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Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на судебный документ.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере 7 тыс. швейцарских франков возлагаются на апеллянта. Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере 8 тыс. франков каждому в качестве возмещения расходов», — говорится в документе.

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Франция приняла участие в отражении удара Ирана по Израилю

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Вооруженные силы Франции принимали участие в отражении ракетного удара Ирана по территории Израиля. Об этом говорится в коммюнике, распространенном МИД Франции.

"Франция осуждает удар баллистическими ракетами, который осуществил Иран по территории Израиля, - говорится в сообщении. - Франция подтверждает свою приверженность безопасности Израиля. Ее вооруженные силы на Ближнем Востоке принимали участие в отражении этой иранской угрозы".

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Появились детали нового дела против блогеров Чекалиных

В окружении блогеров Артема и Валерии Чекалиных заявляют, что звездную чету мог оклеветать экс-сотрудник, который также якобы украл из компании «БИ ФИТ» 20 млн рублей. Об этом сообщает Mash.

Бывший сотрудник, заявили источники, нанимал на работу в фирме несуществующих людей и получал за них зарплату. Однако сам мужчина в беседе с Mash заявил, что не давал показаний против Чекалиных на фоне нового уголовного дела против знаменитостей. Также экс-сотрудник отрицает все обвинения против него.

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ВС РФ захватили в Угледаре флаг элитной бригады ВСУ

Российские военные захватили флаг удерживавшей Угледар элитной 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Флаг, шевроны, жетоны 72-й бригады и американская броня. Немного трофеев от наших товарищей, освободивших Угледар», — говорится в публикации.

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