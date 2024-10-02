Шольц и Макрон осудили удары Ирана по Израилю

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в Берлине переговоры, во время которых обсуждались конфликт на Украине и обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер и президент Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они самым решительным образом осудили иранские ракетные удары по Израилю", - сообщил Хебештрайт. "В том, что касается конфликта между Израилем и "Хезболлах", они снова напомнили о призыве многих государств немедленно установить перемирие и реализовать резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН", - добавил он.

Кроме того, Макрон и Шольц вновь подтвердили, что "по-прежнему будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Представитель кабмина ФРГ уточнил, что встреча канцлера и президента преследовала в том числе цель согласовать позиции по вопросам европейской политики в рамках подготовки к саммиту ЕС, который пройдет в Брюсселе 17-18 октября.