Венгрия заблокировала план Европейского союза по отправке инструкторов и советников на Украину, так как считает его «чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД Венгрии, в ЕС обсуждается продление миссии по подготовке украинских военных в европейских странах еще на два года, а также отправка инструкторов на территорию Украины.

«Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта... Так что на это предложение мы говорим «нет»», - пояснил Сийярто.

Он также отметил, что Будапешт предложил службе внешних связей ЕС в Брюсселе, переработать это предложение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела статистику Счетной палаты США, согласно которой «западные страны обучили у себя около 127 тысяч украинских военных». Комментируя эту информацию, дипломат отметила, что Владимир Зеленский «их убил».