МИД Германии вызвал посла Ирана

МИД Германии вызвал в связи с ракетным ударом по Израилю посла Ирана в ФРГ, но его не было в Берлине, поэтому явился его представитель. Об этом сообщил на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Мы вызвали сегодня иранского посла, но он не был в городе, явился его поверенный. Мы ясно дали понять, что самым решительным образом осуждаем прямой иранский удар по территории Израиля", - отметил представитель МИД ФРГ.

По его словам, "эту атаку ничем нельзя оправдать". Германская сторона призвала Иран прекратить атаки, в том числе через союзников в регионе.

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Отвечая на вопрос о возможных новых санкциях в отношении Тегерана, представитель МИД сказал: "У нас есть целый набор мер, которые мы обсудим вместе с нашими европейскими и международными партнерами".